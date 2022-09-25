حنان عبدالمعبود

اعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن بعض الإجراءات والتدابير التي من شأن العمل على إقرارها تحسين بيئة العملية الانتخابية ورفع كفاءة العمل البرلماني.

وقالت في بيان لها ان من بين هذه الاجراءات تنظيم تمويل الحملات الانتخابية من خلال تحديد جهة تشرف عليها ووضع سقف للإنفاق ووجود الآليات التي تمكن من رقابة هذه الحملات من حيث التمويل والإنفاق والتبرعات.

ومدونة السلوك البرلماني من خلال استحداث قواعد تنظم الأداء البرلماني للنواب لتصبح جزءا من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يرسخ لقيم النزاهة والافصاح والشفافية على غرار مدونات السلوك المعمول بها في الدولة بالقطاع العام ومدونة سلوك السلطة القضائية والنيابة العامة.

بالاضافة الى تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة على نحو يكفل وجود جهة ذات صلاحيات واضحة للإشراف على الحدث الانتخابي، بما في ذلك:

ـ اعداد قوائم الانتخاب والقيد وتحديثها بالتعاون مع الجهة المختصة.

ـ وضع خطة عامة للعملية الانتخابية منذ الإعلان عن الانتخابات حتى اعلان النتائج.

ـ تشكيل لجان الانتخابات.

ـ تلقي شكاوى الناخبين والمرشحين وغيرهم، ووضع قواعد تصويت الكويتيين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ودعت الهيئة أعضاء مجلس الأمة الى إيلاء هذه القوانين الاهتمام اللازم ومنحها أولوية خاصة ضمن جهودهم التشريعية المنوطة بهم.