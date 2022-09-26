سعود عبدالعزيز



تمكن رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلين في مباحث الجهراء من ضبط وافدة من الجنسية الهندية خدعت ثلاث أسر بإحضار خادمة لكل منهم بأسعار مغرية ثم تقوم بعد ذلك بعمل «بلوك» لرقم العائلة التي تتسلم منهم العربون، وتم تسجيل قضايا بحقها.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن ثلاثة مواطنين تقدموا إلى أحد مخافر محافظة الجهراء واتهموا الخادمة بالنصب، وقدموا رقم هاتفها، وعليه تم التعرف عليها.



وأضاف المصدر: بمواجهة الخادمة بالتهم اعترفت بأنها تحصلت على مبلغ تجاوز الـ1000 دينار من المشتكين، وارسلت المبالغ إلى أسرتها في الهند، وعليه تمت إحالتها إلى جهة الاختصاص.