تمكن رجال الجمارك في إدارة الجمرك الجوي بمطار الكويت الدولي (T1) من ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرة في 7 ضبطيات مختلفة، حيث ضبط آسيوي بـ 33 غراما من مادة الماريغوانا المخدرة، ومسافر بحوزته سيجارة بها مادة الحشيش المخدرة.

كما اشتبه في مسافر وضع في حقيبته «فرامة» خبأ فيها علبتي ماريغوانا بوزن 180 غراما.

وفيما يتعلق بالضبطية الرابعة فقد اشتبه أحد المفتشين الجمركيين بحقيبة تخص مسافرا قادما إلى البلاد، وتم العثور على عدد 10 أكياس صغيرة مادة خضراء يشتبه بأنها ماريغوانا، بوزن 93 غراما.



كما اشتبه في أمتعة مسافر ليعثر فيها على 120 كبسولة pregabalin من دون وصفة طبية، فيما تقدم مسافر إلى كاونتر التفتيش مصطحبا أمتعته الشخصية، وعثر بها على علبة سجائر من مادة الحشيش المخدرة.



وفي الضبطية الاخيرة تم ضبط وافد قادم من دولة اوروبية معه قطع من مادة الحشيش المخدرة وسيجارة ماريغوانا وقطع من مادة ماريغوانا المخدرة وقطع من المشروم المخدر، لتتم إحالة جميع المضبوطين من المطار الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.