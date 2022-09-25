عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» أن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قبل استقالة مشعل العثمان و3 من نوابه، والذي انفردت «الأنباء» بنشره أمس.



وقال مصدر حكومي مطلع، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الوزير الرشيد أصدر قرارا بتكليف رئيس قطاع العمليات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد الثنيان ليقوم بأعمال المدير العام إلى حين تعيين مدير عام جديد، كما تم تعيين سلامة السلامة نائب المدير العام للشؤون التأمينية، ومنال العدساني نائب المدير العام لتكنولوجيا المعلومات.