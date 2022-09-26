افتتحت «آي جي كافيه»، صاحبة الامتياز لسلسلة مقاهي «تيم هورتنز» في الشرق الأوسط، خمسة مقاه جديدة لها في الكويت، حيث تعاونت «آي جي كافيه»، شركة مملوكة من قبل مجموعة «أباريل» للتجزئة الشهيرة، وجايتواي بارتنرز، شركة استثمار بديلة في الأسواق الناشئة، لتقديم تجربة مبتكرة وفريدة لعشاق القهوة في الكويت.



حضر حفل الافتتاح عليا مواني، سفيرة كندا لدى الكويت، وإداريون من تيم هورتنز وآي جي كافيه، وشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، الى جانب وسائل الإعلام. يقدم مقهى تيم هورتنز الجديد تصميما داخليا مميزا ومريحا ضمن أجواء رحبة مستوحاة من أصل العلامة الكندية التي صممت خصيصا لتلبية متطلبات جميع عشاق القهوة في الكويت. أما لناحية المنتجات، فيقدم المقهى مشروباته الشهيرة مثل «فرنش فانيلا» الرائعة و«آيس كاب» المثلجة، إضافة إلى المأكولات الجاهزة والمخبوزات الطازجة مثل قطع الدونتس «تيمبتس» التقليدية.



وقدرت شركة آي جي كافيه الكويت على أنها سوق حيوي ومهم لتقديم تجربة تيم هورتنز التي استحوذت على قلوب وأذواق زواره حول العالم بفضل خبرته التي تفوق 55 عاما في صناعة القهوة.



من جانبها، صرحت عليا مواني، سفيرة كندا لدى الكويت: «أنا سعيدة جدا بافتتاح تيم هورتنز في الكويت. تيمز، كما يعرف في كندا، هو علامة تجارية مميزة للقهوة الكندية والتي سيتمكن الآن أصدقاؤنا في الكويت من تذوقها والاستمتاع بها هنا في ديارهم. يسرني أن أكون قادرة على دعم إطلاق تيم هورتنز ومشاريع توسعه في المستقبل، وهذا دليل آخر على قوة ومتانة العلاقات بين كندا والكويت».



وقال ثياجو سانتيلمو، الرئيس الإقليمي في «آر بي أي» لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: «يسعدنا أن نقدم تيم هورتنز في الكويت، البلد الذي يقدر كثيرا القهوة والمشروبات المميزة. لقد بذل فريق عملنا جهودا كبيرة لضمان تلبية جميع توقعات زوارنا».



وصرح هشام المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي كافيه»: «يتميز شعب الكويت بذوقه الرفيع عندما يتعلق الأمر بالمأكولات والمشروبات، ولذلك يشرفنا أن نقدم تجربة تيم هورتنز الأصيلة لهذا السوق المميز».