اختتم بنك الخليج بالتعاون مع شركة «كودد» لتنمية الموارد البشرية فعاليات النسخة الأولى من مسابقة هاكاثون، التي أقيمت خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري.



وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة الفرق الفائزة بالمسابقة، إذ فاز بالمركز الأول فريق Noobs بجائزة قيمتها 1000 دينار، في حين فاز بالمركز الثاني فريق Undefined بجائزة قيمتها 500 دينار، وفاز بالمركز الثالث Fintech Expert فريق بجائزة قيمتها 250 دينارا.



وشارك في المسابقة نحو 135 مشاركا من المتخصصين والهواة من مختلف الفئات والأعمار للتنافس على جوائز المسابقة، وذلك على مدى 12 ساعة متواصلة، لابتكار أفكار جديدة في مجال برمجة التطبيقات الذكية، ومواقع الإنترنت، والحلول التقنية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية (Fintech)، والمصارف الرقمية.