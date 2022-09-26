أعلن بنك وربة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية عن 10 فائزين في حملته الصيفية عن شهر سبتمبر وهي الحملة الفريدة من نوعها والتي تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداء من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل.



وبالنسبة للفائزين الـ10 جاءت أسماؤهم كالتالي: مونيا محمد عيسى حليم والتي فازت بـ 50 ألف ميل، وناصر بدر محمود النجار والذي فاز بـ 30 ألف ميل، وفالح سعد فهيد السبيعي والذي فاز بـ 20 ألف ميل، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بـ 10 آلاف ميل لكل شخص وهم كالتالي: محمد عبد الرزاق مناور المطيري، وليد فيصل عبدالعزيز الشمري، حمد فايز سالم العتيبي، مسفر ملحان علي القحطاني، اياد مجدي الموقع، عبدالرحمن عبد الكريم محمد منصور، زهير هادي جواد كبه.



وفي هذا الصدد، قال عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع في بنك وربة إن البنك يسعى دائما لتوفير كافة سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.