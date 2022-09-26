بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة ورشة عمل بعنوان «نحو مستقبل وظيفي أفضل» لحديثي التخرج والمقبلين على التوظيف.



واستهدفت الورشة حديثي التخرج والمقبلين على التوظيف، وذلك لدعم وتأهيل الشباب الكويتي وتمكين مشاركتهم في سوق العمل وتوجيه العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، من خلال توعية الشباب وحديثي التخرج بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا إلى توظيفهم في هذا القطاع بما يتناسب مع تخصصاتهم وميولهم.



وخلال الورشة تم تقديم شرح كامل عن القطاع الخاص ومميزاته، كما تم إرشاد المتقدمين بكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية ومعرفة أهم الأسرار لاجتيازها بنجاح، بالإضافة إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية التعامل مع بيئة العمل بما يحقق النجاح الوظيفي.