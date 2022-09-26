أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن العام الدراسي الجديد يطل علينا مصحوبا بالأمل في تحقيق طموحات بناتنا وأبنائنا وأولياء أمورهم والقائمين على شؤونهم في مراحل التعليم المختلفة، وهو العام الأول بعد أن أنعم الله علينا بانحسار جائحة كورونا، والذي يعود معه الطلبة ومعلموهم وكل القائمين على شؤون التربية والتعليم وهم على أتم الاستعداد لعام مكتمل المتطلبات والمسؤوليات كما كان الأمر قبل الجائحة.



وأضاف الخالد: تحية إعزاز وتقدير وتهنئة من القلب الى قيادات ومنتسبي منطقة الأحمدي التعليمية تحديدا ووزارة التربية والجهات الحكومية والتطوعية المساندة عموما، لجهودهم الفائقة المشهودة للتهيئة لعام حافل بالجد والاجتهاد والإنجاز وتأمين أمن وسلامة وراحة الجميع، سائلا الله سبحانه وتعالى أن تتوج هذه الجهود بالتوفيق والنجاح وتؤتي ثمارها المرجوة لأجل مزيد من التطور والنماء لوطننا الحبيب في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظهم الله ورعاهم.