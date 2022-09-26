القاهرة - سامي عبدالفتاح



يختتم اليوم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادات الفريق ببرج العرب، لخوض الودية الدولية الثانية أمام منتخب ليبيريا غدا بملعب ستاد الاسكندرية، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.



وفي إطار التوقف الحالي بحسب الأجندة الدولية، يخوض اليوم المنتخب الأولمبي المصري بقيادة البرازيلي ميكالي، تجربته الثانية أمام منتخب بنين الأولمبي في إطار التحضير لتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، علما أن اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين الجمعة الماضية قد انتهى بالتعادل السلبي.



إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولي توماس باخ عقب اختتام زيارته إلى القاهرة التي شهدت لقاءه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه سيدعم الملف المصري لاستضافة وتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، وانه سعيد بالتقدم الذي وصلت له الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية على مستوى المنشآت والمنافسات.