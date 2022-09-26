البحرين - ناصر محمد



يواصل فريق كرة السلة بنادي كاظمة تدريباته ومبارياته الودية في معسكره التدريبي المقام حاليا في البحرين ضمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد.



وتأتي إقامة المعسكر بدعوة من نادي المنامة، وذلك خلال الفترة من 21 - 28 سبتمبر الجاري، ولعب البرتقالي حتى الآن ثلاث مباريات أولاها مع نادي الحالة وفاز فيها 60/80، ثم فاز على النجمة 87/91 بعد أداء قوي من الطرفين، ولعب مباراته الثالثة مع فريق المنامة، وانتهى اللقاء لصالح كاظمة 85/90.



كما لعب أمس مباراته الرابعة أمام نادي البحرين، ويختتم مبارياته غدا بلقاء مع فريق المحرق.



هذا، وأعرب رئيس الوفد خالد نجم، عن سعادته بنجاح المعسكر الذي يقام استعدادا للبطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام بالكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، ومسابقة الدوري العام، مشيدا بالأداء الجيد الذي قدمته الفرق التي لعب معها واستفاد منها مدرب الفريق الصربي ايفان الذي سبق له تدريب نادي المحرق ويعرف كرة السلة البحرينية حق المعرفة.



وأضاف أن ما حصل عليه الفريق من دعم ومساندة من النادي المستضيف فريق المنامة وشقيقه الاتحاد من تسهيلات متعددة أسهم بشكل كبير في إنجاح المعسكر.