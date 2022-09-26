أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري «ALFA» غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ما بين الساعة الثامنة صباحا والثالثة عصرا.



وحذرت «الداخلية» في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، مؤكدة أن الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب مكان الرماية من أجل سلامة الجميع.



وأفادت «الداخلية» بأن المنطقة تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي.



وأشارت إلى ان المنطقة تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.