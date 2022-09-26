العمر: «بيتك» لديه أكبر عدد من الموظفين الكويتيين بمؤسسات القطاع الخاص كافة

نحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أهداف الاستدامة على مستوى مواردنا البشرية



كرّم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، لتميزه في تنفيذ برامج الاحلال والتوطين والتدريب على مستوى القطاع الخاص في الكويت، وذلك في حفل تكريم خاص عقد في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.



وعلى هامش تسلمه درع التكريم، أعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر، عن سعادته بهذا التكريم الذي يعتبر تقديرا رسميا لتميز جهود «بيتك» في مجال تأهيل وتوطين العمالة، مؤكدا الالتزام بتعزيز دور البنك بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة جهود توطين العمالة والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني وصقل الخبرات وفق المعايير والمقاييس العالمية.



وأوضح العمر ان اختيار «بيتك» كأفضل مؤسسة في توطين العمالة على مستوى القطاع الخاص في الكويت، جاء بناء على معايير وضوابط استطاع من خلالها «بيتك» تحقيق معدلات مرتفعة في مؤشرات التكويت والتدريب حسب تصنيفات ومعطيات الجهات الرسمية المعنية.



وأعرب العمر عن فخره بأن لدى «بيتك» أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص كافة، مبينا ان نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة خلال السنوات الأخيرة تراوحت بين 98% ونحو 100%، فيما بلغت نسبة التكويت 78.2% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2022.



وأكد العمر مواصلة الجهود باتجاه رفع معدلات التكويت تماشيا مع الضوابط والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن، مشيرا الى أن «بيتك» حريص على مواصلة الدفع باتجاه شغل الكويتيين لوظائف الإدارة الوسطى، والادارة التنفيذية، لافتا إلى أن نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية تبلغ حوالي 77%.



وعلى صعيد متصل، أشار العمر الى ان «بيتك» يحقق تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف الاستدامة على مستوى موارده البشرية من خلال تطبيق الشفافية وتطوير سياساته المهنية في العمل مع الالتزام بالمعايير البيئية والقيم الاجتماعية والحوكمة والاستدامة، كجزء من تحسين ثقافة الموظفين، وترسيخ مبادئ البنك، مبينا ان «بيتك» يواصل التركيز على تعزيز تمثيل المرأة ضمن صفوف القوى العاملة في كل إداراته، ويساهم في رفد السوق بخبرات مصرفية وتمويلية متميزة من السيدات الكويتيات اللواتي يتمتعن بدرجة عالية من الاحترافية، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي.



وأضاف أن العديد من الموظفات في «بيتك» يشغلن مناصب إدارية تنفيذية، وأثبتن قدرتهن على الاضطلاع بأدوار مهمة، مبينا أن نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» بلغت نحو 35%، كما بلغت نسبة استقطاب السيدات في برنامج «فرصة» لتطوير المتفوقين نحو 53% كما في 2022.

واستند التكريم الى عدة ضوابط ومعايير، من ضمنها ان تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية باختيار مؤسسات القطاع الخاص التي تحقق معدلات مرتفعة ومتطورة في مجال تنفيذ برامج الاحلال والتوطين، وتعتمد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، وتلتزم بتقديم فرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، مع مراعاة نوعية المزايا والحوافز في المؤسسة المرشحة للتكريم والتي تسهم في تحقيق استقرار العمالة الوطنية، ومدى توافر تلك المزايا في المؤسسة.



ومن ضمن اجراءات الاختيار، يتم تشكيل لجنة مختصة بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وغيرها من الجهات ذات الصلة لمراجعة وتقييم المعلومات الخاصة في المؤسسة المزمع اختيارها وفي ضوء البيانات الإحصائية المتوافرة والمعايير والشروط المحددة للتكريم.



جوائز وتقديرات



يذكر أن سجل «بيتك» حافل بالجوائز تقديرا لريادته وتميزه في مجال الموارد البشرية، حيث حصد عدة جوائز مرموقة منها: جائزة «التميز في الارتباط الوظيفي»، وجائزة «التميز في أتمتة الأعمال» وهما جائزتان عالميتان في مجال الموارد البشرية للعام 2022 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات التعلم والتطوير.

كما فاز «بيتك» بجائزة المؤسسة الأكثر تعيينا للمواهب الكويتية على مستوى القطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، تقديرا لجهوده الاستثنائية في توظيف العمالة الوطنية، وحصد جائزة المؤسسات المتميزة (AUM CORPORATE AWARD 2022).



مؤشرات وأرقام



٭ ما يتراوح بين 98% ونحو 100% نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة



٭ 78.2% نسبة التكويت.



٭ 77% نسبة الكويتيين في الوظائف القيادية.



٭ 35% تمثيل المرأة في فروع «بيتك».



٭ 53% نسبة استقطاب السيدات في برنامج «فرصة» للمتفوقين.