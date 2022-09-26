عبدالله الراكان



تعهد النائب السابق، مرشح الدائرة الخامسة دليهي سعد الهاجري في ندوة جماهيرية افتتح بها مقره الانتخابي في منطقة العقيلة الليلة الماضية، بالعمل على راحة المواطن وعدم المساس بدخله وهويته، مشددا على أن الجنسية تمنح بالسيادة لكن يجب ألا تسحب إلا بالقضاء.



وقال دليهي الهاجري الذي سبق وأن تقلد عضوية مجلس الأمة في 2009-2012 إن لكل مرحلة نهجا جديدا وعهدا التمسنا بوادره في الخطاب السامي لصاحب السمو أمير البلاد، فضلا عن عمل الفريق الحكومي الممثل لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأضاف أنه لا يخفى على الجميع القرارات التي صدرت في عهد رئيس مجلس الوزراء الجديد، مشددا على أنه سيكون معينا له إذا أصاب، محاسبا له إذا ما حاد عن الصواب.



سحب الهوية



وأفاد الهاجري، خلال افتتاح مقره الانتخابي، بأن السنوات الأخيرة شهدت سحب الهوية الوطنية والجنسية من بعض المواطنين أو التهديد بسحبها بسبب الاختلاف في الرأي أو الفكر أو بسبب تغريده أو بالاختلاف في الرأي السياسي، مؤكدا أن الجنسية تمنح بالسيادة ويجب ألا تسحب إلا بالقضاء، متعهدا بالتصدي لما وصفه بالعبث في حال وصل الى قبة البرلمان، لافتا الى أن الكويت وصلت الى آخر الركب الخليجي، خاصة فيما يتعلق بالواقع الصحي او التعليمي او التنمية، مشيرا الى أن رواتب المتقاعدين قليلة والزيادة شبه معدومة، خاصة أن الصندوق السيادي الذي تملكه مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى ما يخص منحة الـ 3000 دينار صرفت للمتقاعدين بعد معاناة، مؤكدا أن من أهدافه في المرحلة المقبلة هيكلة رواتب المتقاعدين سواء في الراتب الأساسي او في الزيادات.



وتابع الهاجري «إن الواقع الصحي في الكويت يحتاج الى منظومة صحية ومدن طبية أسوة بدول الخليج مثل قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية، ومن دون وجود الخدمات الصحية المطلوبة فإن العلاج بالخارج يبقى أولوية للمواطنين وسنستمر بالمطالبة بذلك حتى إنشاء المدن الصحية المتطورة».



وأشار الهاجري الى أن «سلم الرواتب لم يتغير منذ 60 عاما، لافتا الى انه خلال فترة توليه عضوية مجلس الأمة في 2009 حاول تقديم قانون تعديل سلم الرواتب لكن لم نمكن بسبب ضيق الوقت متعهدا بتقديم قانون تعديل وهيكلة الرواتب الحكومية أسوة بإقرار كادر المهندسين والمعلمين».



واقع إسكاني سيئ



واشار الهاجري الى الواقع السيئ في بعض المدن الإسكانية والتي لم يراع فيها التخطيط للبنية التحتية والمرافق الحيوية المهمة خاصة في جنوب البلاد مثل المستشفيات والمعاهد والكليات، موضحا انه يجب على الحكومة قبل بناء المدن الإسكانية إنشاء الخدمات فيها بالكامل وهي من ضمن الأولويات التي سيتبناها في المرحلة المقبلة.



وأوضح أنه على النائب أو المرشح اختيار وقت المعارضة والانسجام مع الحكومة، مؤكدا انه في البداية قدنا الاعتصامات النقابية والإضرابات العمالية ما ساهم في إنجاز الزيادات النفطية وإقرار كوادر المعلمين، وأردف قائلا: وقفنا في وجه خصخصة قطاعات الدولة.



وفيما يتعلق بالمرحلة الحالية، شدد دليهي الهاجري على أن هذه المرحلة تتطلب الانسجام بين السلطتين حتى ننهض بهذا الوطن.