أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي أن المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة إصلاح وألا يتم السماح لأي فاسد بالعودة مرة أخرى لمجلس الأمة، مشددا على ضرورة وضع مصلحة الكويت وأهلها فوق أي مصالح ضيقة أخرى.وقال الدمخي خلال ندوته الانتخابية مساء أمس الأول بعنوان «رسائل صريحة في مرحلة تاريخية»: يجب ان يعاقب الشعب الكويتي ويؤدب الفاسدين، فأنتم الوعي الحقيقي والخيار والرهان بهذه المرحلة المهمة التي تمر بها الكويت. وزاد قائلا: حاسبوا من يدفع الأموال ويوالي منظومة الفساد التي دمرت البلد، ومن كان يقف أمام مصالحكم وذلك من خلال صناديق الاقتراع في يوم 29-9-2022.وأضاف د.الدمخي: «نحن لا نحارب أشخاصا بل نحارب اي نهج فاسد، لأننا لا نريد أن يجد الفاسدون مكانا في الكويت ليعبثوا بها مرة أخرى ويعبثوا بمقدرات الشعب الكويتي، داعيا الناخبين الى ضرورة حسن الاختيار الذي سينعكس ايجابا على وجود مجلس امة ينهض بالكويت بعد ان تعطلت ويحقق تطلعات الشعب الكويتي ويرفع معاناته».وطالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بضرورة وجود رؤية واضحة للإصلاح ومعالجة كل الملفات من التعليم والتركيبة السكانية والصحة والإسكان وغيرها من الملفات المهمة من خلال وجود برنامج عمل حكومي حقيقي وواقعي للتطبيق». واختتم د.الدمخي حديثا قائلا «أدعو الجميع الى ألا تحرقوا الوطن من أجل كرسي زائل ولا من أجل عصبية طائفية او عنصرية واهل الكويت الكل يعرفهم ويعرف وحدتهم الوطنية التي سطرها بجميع المواقف الصلبة وخير دليل معدن الشعب الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم».