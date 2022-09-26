تحت شعار «ساعة الحسم» وبحضور حاشد قال مرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري إن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، مضيفام: «من فاته شرف تحرير البلد من الغزو.. لا يفوته شرف تحرير البلاد من الفساد».



وأضاف في ندوة انتخابية أقامها مساء أمس الأول في الصليبخات تحت شعار ساعة الحسم «أنتم الفيصل في هذه الانتخابات».



وبشأن القضية الاسكانية قال الهاجري «مع الارتفاع الجنوني للعقارات والإيجارات بشكل عام أصبح من الضروري إيجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية، مشيرا إلى أن الطلبات الإسكانية تجاوزت الـ100 ألف طلب إسكاني، ومن المفترض ألا ينتظر الشاب 15 سنة للحصول على البيت الحكومي».



وثمن الهاجري «موقف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بقبول أبناء البدون في وزارة التربية، والكويت كانت وستبقى بلد الإنسانية».



وأكد أنه من ضمن القضايا التي سوف يتبناها حال وصوله إلى البرلمان هي المحافظة على هوية المجتع الكويتي، مضيفا أن الصوت الواحد يجب أن يتغير لأنه يساهم في شراء الأصوات.



وانتقد الهاجري انتشار ظاهرة الرشاوى التي ظهرت في الوزرات والمباني الحكومية.. فيجب تفعيل قانون الرشوة».



من جانبه، قال النائب السابق فيصل اليحيى «أتشرف وسعيد أن أكون في الدائرة الثانية وتحديدا في الصليبخات والدوحة وأن أتواجد في مقر د.فلاح الهاجري»، مؤكدا أن اختيار الناخبين هو اختيار لمصلحة الكويت وأهلها وهو دين برقبة وواجب واستحقاق وطني».