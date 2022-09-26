استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.310 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.45 في المئة إلى مستوى 0.299 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 2.70 في المئة إلى مستوى 0.327 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.17 في المئة لمستوى 0.314 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.