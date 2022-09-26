بعد أيام على إعلان الفنان المصري محمد رمضان إحياء حفل في سوريا يوم 6 أكتوبر المقبل، نفت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الأمر.

وقالت في بيان نشرته على فيسبوك أمس الأحد إن رمضان لن يحيي حفلاً في البلاد، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات.

كما ششدت على أن لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة المغني المصري لحفل في دمشق، سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص.

وجاء ذلك رداً على ما أعلنه رمضان يوم الجمعة الماضي عبر حساباته على مواقع التواصل، حين نشر صورة من توقيعه لأحد العقود.

وكتب: "اليوم وقعت عقود 3 حفلات في 3 دول مختلفة، كل يوم هعلنلكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة".

كما أوضح أن أول حفلة يوم الخميس 6 أكتوبر، أي قبل حفل الإسكندرية بيوم واحد، ستكون في دمشق.

يشار إلى أن الفنان المصري يستعد لإحياء حفل في مدينة الإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل.

غير أنه واجه حملة انتقادات عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلغاء الحفل من بعض الأشخاص، ليرد بالنزول إلى شوارع الإسكندرية والتقاط الصور والفيديوهات مع معجبيه، تأكيدا منه على حب أهل المدينة الساحلية له وترحيبهم بوجوده بينهم.