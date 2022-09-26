حيّرت سمكة قرش العلماء لمظهرها المخيف بعيون منتفخة وابتسامة غريبة، بعد أن سحبت مؤخراً من أعماق البحار قبالة سواحل أستراليا.

وأوضح خبراء أسماك القرش أنهم غير متأكدين بالضبط من النوع الذي قد تنتمي إليه تلك السمكة مما يزيد من الغموض الذي يحيط بها.

فقد بدأت القصة عندما انتشل السمكة صياد يدعى ترابمان بيرماجوي من عمق حوالي 2130 قدماً (650 متراً) قبالة ساحل نيو ساوث ويلز في أستراليا، بحسب ما أفادموقع "سيانس أليرت".

وشارك الصياد في وقت لاحق صورة سريعة لسمكة القرش عبر "فيسبوك" في 12 سبتمبر الجاري، أظهرت الجلد الخشن للقرش، ووجهه المدبب الكبير، وعيونه الكبيرة المنتفخة، وبياض فمه اللؤلؤي.

لكن سرعان ما لفتت ميزات القرش غير المعتادة انتباه مستخدمي فيسبوك الآخرين، الذين أصيبوا بالدهشة أو الرعب من المخلوق.

وخمن الخبراء أن تكون السمكة من نوع (Isistius brasiliensis) ، التي تتسم بعلامات العض المميزة التي تتركها على الحيوانات الأكبر حجماً.

كما شملت التخمينات الأخرى سمكة قرش عفريت (Mitsukurina owstoni) أو نوع من أسماك القرش الفانوس (Etmopteridae).

من جهته، اختلف الصياد مع المعلقين عبر الإنترنت، ورجح أن تكون من إحدى أنواع كلاب البحر endeavor dogfish.

وهذا النوع هو من أسماك القرش الجولبر (gulper)، وهي مجموعة من أسماك القرش في أعماق البحار توجد في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمعهد أبحاث القرش، لكن بعض خبراء أسماك القرش لم يقتنعوا بكلام الصياد.

وقال كريستوفر لوي، مدير مختبر القرش في جامعة ولاية كاليفورنيا، إنه ربما "قرش كيتفين الذي يوجد في المياه العميقة (دالاتياس ليشا)، المعروف في المياه قبالة أستراليا".