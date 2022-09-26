أعلن تطبیق "إنستغرام" التابع لشركة "میتا" تغییر استراتیجیته الشھیرة الخاصة بتشغیل القصص وإنشائھا، وذلك في إطار جھوده لتطوير التطبیق في ذلك التنافس مع تطبیقات أخرى أبرزھا "تیك توك".

وأوضح التطبیق أنه من الآن ولاحقا، عندما يتم نشر "قصة" مدتھا أقل من 60 ثانیة على "إنستغرام"، فلن يتم تقسیمھا تلقائیا إلى مقاطع مدتھا 15 ثانیة كما كان الأمر في السابق.

وكان "إنستغرام" قد تراجع عن تحديث أطلقه مؤخرا، وكان إصدارا تجريبیا من التطبیق يعرض الفیديوھات والصور بوضع الشاشة الكاملة، بعدما أعرب مستخدمون من بینھم مشاھیر في الفن عن غضبھم من تشبھه بـ "تیك توك"، وعدم حصول التحديث على التفاعل المأمول من جانب المستخدمین.