عاطف رمضان

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعقد ورشة عمل إسعافات أولية لقياديي المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطواريء الطبية، حيث بدأت الثلاثاء الماضي الماضي المرحلة الثانية والتي تتمثل في إعداد وتدريب موظفي المؤسسة على الإسعافات الأولية ويأتي ذلك استكمالا للمرحلة الأولى من تدشين حملة للإسعافات الأولية .

وأفادت رئيس قسم الأمن والسلامة م. سارة العجمي، بأن يوم الثلاثاء الماضي 20 سبتمبر 2022 انطلقت أولى ورش تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية ، بعد التنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية لعقد عدة ورش عملية لتدريب الموظفين على الإسعافات الأولية من باب التعاون بين جهات الدولة، والاستفادة المُثلى من الخبرات والكفاءات الحكومية، حيث يكتسب الموظف المهارة في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة عند نهاية الورشة ، حيث تم الإتفاق على 6 ورش تدريبية للموظفين والموظفات بمعدل ورشة أسبوعيا ، وتعتبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية سباقة في هذا المحال حيث أنها أولى الجهاتالحكومية التي نسقت مع إدارة الطوارئ الطبية لتدريب موظفيها حضوريا بعد توقف التدريب الحضوري طوال فترة جائحة كورنا .

كما أشارت العجمي أن المتدرب سيحصل على رخصة دولية معتمدة من جمعية القلب الأميركية حيث يأتي هذا التعاون تحقيقيا لرؤية المؤسسة، وخطتها في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، وحرصا على سلامة الموظفين والمراجعين ولنشر التوعية الصحية والوقائية للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تستدعي القيام بإسعافات طبية عاجلة سواء للموظفين أو مراجعي المؤسسة .