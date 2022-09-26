أعلن الفنان المصري أحمد حلمي، إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً تواجده في العزل الصحي المنزلي بعد ظهور المسحة الطبية إيجابية، وطالب الجميع بتوخي الحذر مؤكداً أن الأعراض شديدة.

وظهر حلمي في بث مشترك مع عدد من أصدقائه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وهو نائم على السرير، وكشف عن إصابته بفيروس كورونا، ويعاني من الأعراض الشديدة للمرض متسائلاً: "أنا ليه يجيلي كورونا".

وأضاف أنه يقضي فترة العزل المنزلي بعد أن جاءت نتيجة المسحة والتحاليل الطبية إيجابية.

وتواجد حلمي في الفترة الأخيرة بكواليس التحضير لأول عمل مسرحي سيقدمه بعد قطيعة دامت 20 عاماً، وكان من المقرر البدء في عرضه مع الليلة الأولى من العام 2023.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "واحد تاني" الذي عرض في العام الحالي، وشارك في البطولة كل من روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، عمرو وهبة، محمد التاجي، نور إيهاب، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.