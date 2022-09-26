ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن انسحاب الأمير هاري من واجباته الملكية مع زوجته الدوقة ميغان ماركل تسبب في حزن الملكة إليزابيث كثيراً.

ونقلت الصحيفة عن الكاتبة البريطانية كاتي نيكول في قولها بكتابها The Royals إن قرار الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل التخلي عن واجباتهما الملكية للاستقرار في الولايات المتحدة أحزن كثيراً الملكة عام 2020.

وكتبت كاتي نيكول نقلاً عن مصدر مقرب من العائلة المالكة أن الملكة أصيبت بأذى شديد بسبب حفيدها الأمير هاري وقالت حينها: "لا أعرف، لا أهتم ولا أريد أن أفكر في الأمر بعد الآن".

ولم يكن تخلي الأمير عن واجباته الملكية فقط السبب في حزن الملكة الراحلة، بل أيضاً عدم قدرتها على قضاء بعض الوقت مع حفيديها، أرشي وليليبت.

وقد تسبب المرض في ألم هائل لها خاصة وأنها من الأشخاص الذين يرغبون في قضاء الوقت مع جميع أفراد عائلتها.

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أيضاً أن إشكالاً كبيراً حصل بين الملك تشارلز ونجله الأمير هاري على خلفية حضور ميغان ماركل معه إلى إسكتلندا.

وورد في التقرير أن الأمير هاري رفض تناول العشاء مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه أمير ويلز ويليام في بالمورال بعد خلاف مع والده على إثر منع الملك ميغان ماركل من الانضمام إلى العائلة المالكة عشية وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

كما ذكرت الصحيفة أن الملك تشارلز اتصل بالأمير هاري وأخبره أنه من غير المناسب اصطحاب ميغان ماركل معه، وحصل بينهما نقاش كبير تسبب بأن فاتته الطائرة التي تقل شقيقه الأمير ويليام والأمير أندرو إضافة إلى الأمير إدوارد إلى إسكتلندا.