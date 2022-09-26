دعا تجمع دواوين الكويت المواطنين لأن يعوا مسؤولياتهم كشعب في حسن الاختيار والتصويت للأفضل والأقدر في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 29 سبتمبر الجاري.

وقال التجمع في بيان حصلت "الأنباء" على نسخة منه، بأن الشعب يلعب دورا أساسيا في إصلاح المسار الديمقراطي تماشيا مع الإصلاحات الحكومية، داعيا إياه لاختيار مرشحين يملكون برنامجا متكاملا يُكشَف فيه عن رؤية والتزام وإخلاص للوطن ويطرحون من خلاله الحلول الواقعية للمشاكل والقادرين على إصلاح الاختلالات والنهوض بالبلاد بما يتوافق مع الدستور والقانون.

وهذا ما جاء في البيان:

يهديكم "تجمع دواوين الكويت" أطيب تحياته وأصدق أمنياته، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

مما لا شك فيه أن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية في تاريخ الكويت، والركن الأساسي في هذه الانتخابات هو الشعب، إذ يلعب دورا أساسيا في إصلاح المسار الديمقراطي تماشيا مع الإصلاحات الحكومية التي طالت جميع مرافق الجهاز التنفيذي للدولة، ولكن هذا الأمر لن يكون إلا بعد أن يغيّر الشعب ما بداخله من مفاهيم لطريقة اختياره لمن يمثله في مجلس الأمة ويستبدلها بمفاهيم تتماشى مع التوجه الإصلاحي للقيادة السياسية المتناغم مع العهد الجديد.

لذا، فقد كان لزاما علينا أن نعي مسؤوليتنا كشعب لأهمية حسن الاختيار والتصويت للأفضل والأقدر على خدمة الكويت ورفعتها والمحافظة على سمعتها ومكانتها، ولنركّز في اختيار مرشحين يملكون برنامجا متكاملا يكشف فيه عن رؤية والتزام وإخلاص للوطن في حاضره ومستقبله ويطرحون الحلول الواقعية لمشاكلنا والقادرين على إصلاح الاختلالات والنهوض بالبلد بما يتوافق مع الدستور والقانون وتوجهات العهد الجديد.

فنحن نريد نوابا مخلصين يعينون الحكومة على الاصلاح ويضمنون بقوانين وتشريعات إستمرارية هذا الإصلاح بدون ربطه بأشخاص، خصوصا وأننا نلاحظ أن التوجه الحكومي أصبح واضحا للوصول إلى الإصلاح الشامل، وهذا لن يتحقق إلا بمساندة الشعب بإختيار الأفضل لمجلس الأمة لتصحيح المسار الديمقراطي والعمل يدا بيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول لمرحلة شاملة للنهوض بالوطن لإكمال التنمية الشاملة للدولة لما فيه خير للوطن والمواطن.

لذلك فنحن كشعب نتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في اختيار من يمثلنا لأن اختيارنا يعكس وعينا وإدراكنا لما يحصل وسيحصل بعد الخطاب السامي للقيادة السياسية.

فلنعين القيادة السياسية على حسن الاختيار، واضعين مصلحة الكويت ومستقبل أبناءها فوق أي مصلحة أو اعتبار فأصوات نواب التنمية والتطوير والإصلاح ومحاربة الفساد في قاعة عبدالله السالم لا تصنعها المجاملات في التصويت.



حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل شر ومكروه.