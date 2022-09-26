أسامة أبو السعود

دعا أمين سر مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله القضرم، إلى ضرورة استئناف الدورات التدريبية الخارجية كما تم استرجاع المؤتمرات وذلك لخدمة سير العمل والتطوير الوظيفي للعاملين ومصلحة وسير العمل في القطاع النفطي .

وشدد القضرم في تصريح صحافي، على ان توقف الدورات التدريبية الخارجية كان بسبب عارض وهو انتشار فيروس كورونا المستجد ، والذي انتهى بفضل الله عن العالم اجمع ، وانتهت الاجراءات الاحترازية وهو ما يعني بالضرورة عودة الدورات التدريبية الخارجية لاهميتها البالغة في تطوير العناصر الوطنية واكتساب خبرات عالمية في مجال العمل بالقطاع النفطي ومشتقاته وآليات نقله .

واكد القضرم بأن التعميم الصادر من مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 27/2/2020 بشأن إيقاف الدورات التدريبية والمهمات الرسمية والمؤتمرات الخارجية والمحلية جاء احترازيا وبصفة مؤقتة نظرا للقيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا والتي انتهت .

واوضح ان الاستثمار في العناصر الوطنية هو الاستثمار الاهم للارتقاء بقطاعاتنا الحيوية حيث يمثل البترول مصدر الدخل الوطني الاول ، ولذا يجب رفع كفاءة العناصر الوطنية لتمكينهم من الارتقاء بالعمل في القطاع وزيادة الانتاج وفقا لرؤية الدولة حاليا .

وشدد القضرم على ان كل يوم تأخير في اصدار قرار عودة الدورات التدريبية الخارجية هو تأخير متعمد لرفع كفاءة وتطوير العناصر الوطنية ، ولذا ندعو مؤسسة البترول الى سرعة اصدار قرار استئناف تلك الدورات ، حتى لا تتأثر كفاءة العاملين في مختلف قطاعات الانتاج بالقطاع النفطي .

وختم القضرم تصريحاته بالتاكيد على مؤسسة البترول لديها الميزانيات الكافية لاستئناف الدورات التدريبية الخارجية ، ولا ينقصها سوى القرار الحاسم من اجل تطوير العاملين والارتقاء بوطننا الحبيب في اهم قطاعات الدولة الاقتصادية وهو القطاع النفطي العملاق .