عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة الثامنة في محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزان العنجري، أمس حكمها بقضية جلب نحو 700 زجاجة خمر بحرا على متن يخت مواطن شهير.

وقضت المحكمة باستبعاد صاحب اليخت المضبوط أوائل شهر مايو الماضي بعد اعتراف القبطان الفلبيني بجلب المضبوطات منفردا، وقضت للأخير بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وللقبطان الكويتي بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ.

يذكر أن نيابة المخدرات والخمور أخلت سابقا سبيل مالك اليخت بكفالة 5000 دينار مع منعه من السفر، كما صدر قرار قضائي بإخلاء سبيل القبطان الكويتي واستمرار حجز الآسيوي بتهمة جلب خمور بقصد الاتجار بها في البلاد.