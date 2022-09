عبدالكريم العبدالله

نظمت جمعية العلاج الطبيعي ورشة عمل تحت عنوان ?IASTM-how can it help قدمتها اختصاصي العلاج الطبيعي مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي ومدرب معتمد في مجال العلاج الطبيعي هبة الله فؤاد، وبمشاركة 13 اختصاصي علاج طبيعي من القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، إن الورشة ركزت أهمية استخدام الأداة في علاج الانسجة العضلية وكيفية ادراجها ضمن خطة علاجية مناسبة مع حث اختصاصي العلاج الطبيعي على استخدام التحليل الاكلينيكي للحالة واختيار ما يناسبها من سبل العلاج التي تعزز نجاح جلسة العلاج الطبيعي.

واشارت الخميس الى أن هذه الورشة تعتبر بداية لسلسلة من الورش العلمية التي تركز على مختلف تخصصات العلاج الطبيعي كالأعصاب والعظام وغيرها، وهي تأتي من منطلق تعزيز المهارات العلاجية لدي اختصاصي العلاج الطبيعي، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الرئيس الفخري لجمعية العلاج الطبيعي الشيخ طلال فهد الاحمد الصباح لتذليل كافة الصعوبات ودعمه المتواصل في اقامة ورش العمل في مقر جمعية العلاج الطبيعي الجديد في نادي القادسية الرياضي ، كما شكرت ادارة النادي ممثلة بالمراقب الاداري ماضي المطيري تذليل العقبات امام الجمعية لتنظيم ورش العمل.