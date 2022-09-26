أعلنت السعودية اليوم الاثنين، إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك" لتكون البوابة الجديدة لقاصدي الحرمين الشريفين بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان، إن منصة (نسك) (nusuk.sa) لتيسير الإجراءات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة تأتي ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضافت ان (نسك) تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واضافت ان (نسك) التي تطلق بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة تمكن الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونيا إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية والتقويم المخصص للعروض والأنشطة والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيا على المعتمرين والزوار.

من جهته قال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن منصة (نسك) تأتي امتدادا للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير الإجراءات واداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسر وبهدف إثراء رحلتهم الايمانية.

من ناحيته أكد وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب أهمية منصة (نسك) كونها تأتي في إطار التعاون والتكامل بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.