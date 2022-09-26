خلال زيارته للقاهرة التقى الاعلامي والمصور الصحفي السعودي الأستاذ سامر العوفي بعدد من أصدقائه الفنانين المصريين وفي مقدمتهم المؤلف فتحيالجندي، والفنانين سامر المنياوي وحازم فؤاد وبدر عثمان ومحمد العمدة وممدوح سالم والمخرج محمد دياب والمطربة كارين نوالي وهاني البركاوي.

حيث أجرى معهم عدة حوارات صحفية عن أعمالهم الفنية التي قاموا بها والاعمال القادمة لكل منهم مع كبار نجوم مصر أمثال الفنان عادل امام والفنانة يسرا والفنان محمد هنيدي وغيرهم .

وتم اللقاء في مقهى مينا وقاعة ساندي بسقارة بمنطقة أهرامات الجيزة .