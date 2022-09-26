عبدالكريم العبدالله

في انجاز غير مسبوق على مستوى دولة الكويت ، اجرى فريق طبي بمركز البحر للعيون بواسطة اختصاصي أول جراحات قرنية د.فيصل الجسار و اختصاصي اول جراحات الشبكية والسائل الزجاجي د.محمود الربيعة عملية معقدة تمثلت في زراعة قرنية صناعية مؤقته لاجراء عملية الشبكية ،ومن ثم زراعة قرنية طبيعية دائمة.

وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة ، وهي تُجرى لأول مرة على مستوى دولة الكويت في مركز البحر للعيون ، وهي بداية لنقله نوعية لاجراء عمليات "الشبكية" المعقدة في حال وجود "عتامه" أو فشل في "القرنية".

وتقدم الفريق الطبي الذي اجرى العملية بالشكر لوزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى وصل ورئيس مركز البحر لطب وجراحة العيون د.احمد الفودري على دعمهم الدائم والمستمر لتذليل العقبات وتسهيل اجراء مثل هذه العمليات المعقدة في دولة الكويت ، كما تقدموا بالشكر لرابطة العيون الكويتية على توفير "العدسة الصناعية المؤقتة" لاجراء مثل هذه العمليات، وفريق التخدير و التمريض على مجهودهم و تسهيلهم للعملية بشكل كبير