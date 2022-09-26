اتخذت إيطاليا منعطفا حادا نحو اليمين بفوز حزب (إخوة إيطاليا) الشعبوي الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في الانتخابات البرلمانية، ما يفتح الباب للمرأة التي أبدت في الماضي إعجابها بموسوليني لتكون أول رئيسة للوزراء في تاريخ إيطاليا.

وفاز حزب ميلوني «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) الذي له جذور فاشية جديدة، بـ 26% من الأصوات بعد فرز نحو 95% من أصوات المشاركين في الانتخابات التي أجريت اليوم.

وتقود ميلوني ائتلافا يتوقع أن يفوز بغالبية مقاعد البرلمان ويؤلف حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويمثل نجاحها تغييرا هائلا في إيطاليا العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد أسابيع فقط من انتصار اليمين المتطرف في الانتخابات بالسويد.

ومن المتوقع أن تصبح ميلوني التي أجرت حملتها الانتخابية تحت شعار «الله الوطن العائلة»، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا رغم أن عملية تشكيل حكومة جديدة قد تستغرق أسابيع.

وقالت جورجيا ميلوني إن الناخبين بعثوا «برسالة واضحة» لدعم حزبها في قيادة الائتلاف اليميني إلى السلطة.

وأضافت في تصريحات للصحافيين «إذا دعينا لحكم هذه الأمة فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين. سنفعل ذلك بهدف توحيد الناس وتعزيز ما يوحدهم وليس ما يفرقهم».

وحل حليفاها في الائتلاف، حزب «الرابطة» اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني و«فورزا إيطاليا» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، خلف حزبها وفق النتائج الجزئية.

ويتوقع أن يفوزوا جميعا بنحو 44% من الأصوات، وهو ما يكفي لتأمين غالبية في مجلسي البرلمان.

وانخفضت نسبة المشاركة إلى أدنى مستوى تاريخي إلى نحو 64%، أي أقل بنحو تسع نقاط مئوية من الانتخابات السابقة عام 2018.