كثير من المواطنين يعزفون عن إجراء الفحوصات التي تكتشف المرض

نسبة 63% من حالات الإصابة بسرطان البروستاتا تحدث بين الرجال فوق سن الـ65

كشف رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم أن سرطان البروستاتا يتصدر نسب الإصابة بين الرجال في الكويت، مبينا أن معدلات الإصابة تصل إلى نحو 14.3 شخصا لكل 100 ألف مواطن، بمعدل 55 حالة بين الكويتيين.

وأضاف أن ما نسبته 63% من حالات الإصابة بمرض سرطان البروستاتا تحدث بين الرجال فوق سن الـ65، منوها إلى أن ما يرفع معدلات الإصابة في الكويت أن نسبة كبيرة قد تصل إلى ما أكثر من النصف من المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا لا يلجأون إلى الفحص، وكذلك لعدم معرفتهم بأعراض المرض.

ونصح الغانم من تجاوز سن الـ45 عاما أو الـ50 بمراجعة طبيب المسالك البولية لعمل فحوصات دورية خاصة بالبروستاتا، أو من يعاني من حرقان في البول أو ضعف في دفع البول فعليه مراجعة طبيب المسالك البولية.

وأوضح الغانم أن أبرز عوامل الخطورة للإصابة بهذا المرض تشمل عامل الوراثة، والذي يكون بإصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، خصوصا إن حدثت الإصابة قبل عمر الـ50، كذلك وجود آلام في منطقة الحوض أو عند التبول، وأيضا حرقان البول، وضعف تدفقه.

وتابع: هناك فحوصات كثيرة للكشف عن سرطان البروستاتا تشمل الفحوصات المخبرية والإكلينيكية مثل الفحص الإكلينيكي، وكذلك فحص عينة من الدم لقياس معامل PSA أو دلالات سرطان بروستاتا، وأيضا التصوير الصوتي «سونار» للبروستاتا من خلال الشرج، كذلك أخذ عينة «خزعة» من البروستاتا، وأيضا التصوير بالرنين المغناطيسي MRI.