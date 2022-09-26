أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي بجروح خطرة عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا فيما تشهد البلاد تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف إن «المفوض العسكري الكسندر إيليسييف موجود في قسم الإنعاش في وضع خطر للغاية. أوقف مطلق النار فورا. وسيعاقب!».

وأوضح أن إطلاق النار حصل في مركز التجنيد العسكري في مدينة أوست-إيليمسك الصناعية الواقعة في قلب سيبيريا على بعد 600 كيلومتر شمال إيركوتسك.

وفي بيان أوضحت لجنة التحقيق الروسية أن المشتبه فيه من سكان هذه المدينة ويبلغ 25 عاما.

وقال الحاكم «أخجل لوقوع حادث كهذا في وقت يجب أن نكون فيه متحدين ونتجنب القتال فيما بيننا لمواجهة التهديدات الفعلية».