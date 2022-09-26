تود مؤسسة الموانئ الكويتية أن تعلن عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر للائحة أسعار استغلال الأراضي والأرصفة في الموانئ التابعة لها (ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة - ميناء الدوحة) عملا بحكم المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الموقر بشأن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية بالميزانية العامة للدولة تحقيقا للصالح العام.

جدير بالذكر أن الأسعار التي تم تعديلها بموجب هذه اللائحة تشمل الأراضي والساحات والمستودعات والأرصفة وأحواض المراكب والبناء داخل الموانئ البحرية التابعة للمؤسسة والتي يجري استغلالها من جانب الشركات ذات العقود طويلة الأمد المبرمة مع المؤسسة، وعلى صعيد متصل، تنوه المؤسسة بأن تعرفة الرسوم والأجور والخدمات وغيرها من الأسعار الأخرى المطبقة بالموانئ التابعة لها ما زالت كما هي ولم تتم زيادتها حتى تاريخه.