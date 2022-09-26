الصالح: خطة لتوفير العلاج والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم العون للمريض وأسرته

حنان عبد المعبود

أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، ورئيس صندوق مرضى السرطان بالجمعية د.خالد الصالح عن اعتزازه بحصول الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين لمكافحة التدخين والسرطان ومشروع «دعم مرضى السرطان» المقدم من صندوق مرضى السرطان بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان على جائزة المشروع الرائد في مجال العمل التطوعي، وذلك في المبادرة المقامة برعاية وزراء الشؤون بمجلس التعاون، في اجتماعات اللجان الوزارية المقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مبينا أن دعم الصندوق للمرضى انطلق منذ العام 1994 بهدف التخفيف من الأعباء على مرضى السرطان وأسرهم، علما بأن عدد المصابين بالسرطان في الكويت بحسب الإحصائيات الحديثة يزيد على 2800 مريض سنويا، نصفهم من المقيمين.

وأضاف أنه تم إنشاء الصندوق نظرا لأن الأسر تتأثر بمرض عائلها بما ينعكس سلبا على نمط حياتهم، وبالتالي كان لابد من توجيه الدعم المستمر للمرضى.

وأضاف الصالح أن المساعدات المقدمة من صندوق مرضى السرطان بالجمعية تتنوع ما بين مساعدات شهرية للمريض الذي يستقبل الصندوق ملفه من الخدمة الاجتماعية بمركز الكويت لمكافحة السرطان متضمنا تقريره الطبي والاجتماعي للوقوف على حالته، بالإضافة إلى تكاليف الأشعات والفحوصات لوضع خطة علاج وتوفير الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم العون النفسي للمريض وأسرته عبر مجموعات داعمة، كما يتيح الصندوق للمريض الذي بلغ مراحل متأخرة السفر إلى بلده ليكون بين أهله مع إعطاء المريض مبلغا يعينه على الحياة.

وأضاف: كذلك هناك اهتمام خاص بالناحية الروحية والتي تتمثل بتسيير رحلات عمرة لمرضى السرطان مجانا مع مرافقيهم مع طواقم طبية وإدارية متخصصة تقوم على تقديم أفضل الخدمات.

كما أوضح أن الصندوق يقدم دعما لرحلات التوعية والتدريب على الكشف المبكر بالإضافة للعلاج لمرضى السرطان خارج الكويت عن طريق فرق كويتية وخليجية مختصة بمجال الأورام والتي حققت نجاحات في كل من اليمن والسودان وموريتانيا، بالإضافة إلى مشاريع الصندوق بالتعاون مع جهات أخرى في بناء مركز الرعاية التلطيفية بمنطقة الصباح الصحية، وبناء مشروع الإسراء لعلاج الأورام في منطقة نابلس في الأراضي الفلسطينية.