الصيدلية المركزية في العدان و32 صيدلية بمراكز الرعاية الأولية تُوفر كل الأدوية والخدمات للمرضى في منطقة الأحمدي الصحية

حنان عبدالمعبود

ثمن مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي جهود العاملين في مجال الصيدلة وهنأهم بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة، لافتا إلى أن شعار هذا العام «الصيدلي مؤتمن على صحتك» يأتي على مستوى العالم ليكرس أهمية السلامة الدوائية وأهمية مهنة الصيدلة التي توسعت وزادت التخصصات بها، وخاصة الصيدلة الإكلينيكية.

وأوضح الشطي في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الاحتفال الذي أقيم في مستشفى العدان أمس بهذه المناسبة، أن الصيدلية المركزية في مستشفى العدان إضافة إلى 32 صيدلية بمراكز الرعاية الصحية الأولية توفر جميع الإمكانات والأدوية والخدمات.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإرشادات تم تعميمها بهذه المناسبة تتضمن التأكد من اسم الدواء الذي يتم تناوله وأوقاته وكيفية تناوله، إضافة إلى ضرورة الاستفسار عن وظيفة الدواء، وعدم تغيير كيفية تناوله وعدم أخذه من دون الاستشارة المسبقة من الطبيب.

ونبه إلى ضرورة الحرص على تناول الجرعة المسجلة، وإبلاغ الطبيب أو الصيدلاني في حال تناول أي أدوية أخرى أو مكملات غذائية أو أدوية طبيعية، مع الاستفسار عن الأعراض الجانبية للدواء. وعدم قيادة السيارة إن كان المريض يعاني من الدوخة والتعب، والحرص على عدم تخزين الأدوية إلا في الأماكن المخصصة والمناسبة لذلك سواء بالبراد، أو غيره، كذلك إبعاد الأدوية عن متناول أيدي الأطفال، والحرص على التأكد من صلاحية الدواء.

من جهته، شدد رئيس قسم الصيدلة بمستشفى العدان الصيدلي حسين العنزي على الصيادلة ضرورة العمل بجد واجتهاد لتحقيق شعار «الصيدلي مؤتمن على صحتك» والتأكد من كل المعلومات الدوائية للمريض.