3831 مواطناً ومواطنة فازوا في المسابقة ومثلوا الكويت في الفعاليات الدولية

اليعقوب: 47 جهة تشارك في المسابقة بجميع فروعها ومختلف الفئات العمرية

ليلى الشافعي

أطلقت الأمانة العامة للأوقاف أمس مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الـ 25 تحت شعار «25 عاما رعاية وسمو» برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة إن المسابقة من أهم أنشطة الأمانة العامة للأوقاف، وتعد من كبرى المسابقات القرآنية المحلية في الكويت، مشيرا الى أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة عام 1997 حتى 2021 نحو 36000 متسابق ومتسابقة، وبلغ عدد الفائزين والفائزات منذ انطلاقها 3831 من المواطنين الكويتيين ذكورا وإناثا الذين مثلوا الكويت في المسابقات العالمية خير تمثيل، مشيرا الى أن التصفيات النهائية ستكون يوم 30 أكتوبر في المسجد الكبير.

من جانبها، قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب إن شعار المسابقة «25 عاما رعاية وسمو»، استوحته الأمانة العامة للأوقاف من الرعاية الأميرية لهذه المسابقة، مشيرة الى أن العديد من الجهات الأهلية والحكومية التي يزيد عددها على 47 جهة مشاركة من جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث شملت مسابقة القراءات ومسابقة كبار السن ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسابقة المؤسسات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية والأحداث.

من جهته، قال رئيس اللجنة الدائمة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده الشيخ حمد سنان: إن التنافس في المسابقة شديد وهدفنا أن يكون الحافظ الكويتي متمكنا وناشرا لحفظ كتاب الله، مشيرا إلى أن الجهات المشاركة في بداية المسابقة كانت 14 جهة إلى أن وصلت الى 47 جهة متنافسة بمسابقتها، مؤكدا أن من ثمرات المسابقة الدولية في الكويت والتي تقام كل عام ومنها مشاركة المبتعثين الكويتيين عن طريق وسائل التواصل، بالإضافة إلى أن الكويت أصبحت منافسة لحفاظ العالم، كما حرصت المسابقة على الدخول في كل أماكن الكويت التي لا تستطيع دخولها الأنشطة مثل السجون وغيرها، والآن التنافس على روايات أخرى، حيث أدخلنا في المسابقة من يجمع أكثر من رواية، وهذا نفخر به، كما أن من المفاخر وجود محكمات كويتيات في اللجنة العليا، ولم يكن هذا موجودا من قبل.