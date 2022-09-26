أقر يفغيني بريغوجين رجل الأعمال الأوليغارشي الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين انه أسس مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا واعترف بانتشار عناصر منها في أفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصا.

وفي منشور على حسابات شركته «كونكورد» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين الذي يلقب بـ«طباخ بوتين» أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

وأضاف في بيان «منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية» على حد وصفه.

وأكد «والآن اليكم اعتراف.. هؤلاء الرجال الابطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأميركيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا إحدى ركائز امتنا».

وتتهم دول عدة هذه المجموعة شبه العسكرية منذ سنوات بتنفيذ مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، الأمر الذي نفته موسكو على الدوام.

وتقول دول غربية ان بريغوجين ممول مجموعة فاغنر التي رصد عناصر منها في سورية وليبيا وأوكرانيا وجمهورية افريقيا الوسطى حتى. وكان بريغوجين لفترة مزود الكرملين بمعدات مطبخية ما جعله يلقب بـ«طباخ بوتين».

ولطالما نفى الكرملين أن تكون له روابط مع مجموعات شبه عسكرية.