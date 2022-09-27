تزايدت مؤخراً احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في ركود تضخمي مع تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد عامين من عمليات التيسير الكمي لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا.

وفي حديث مع المستثمر والكاتب روبرت كيوساكي، كشف الاقتصادي هاري دنت، أنّ التنشيط المفرط من قبل الفيدرالي الأميركي أدى إلى تضخم أسعار الأصول إلى مستوى يصعب فيه تفادي انهيار السوق والكساد الاقتصادي.

وقال في هذا السياق: "لا يُمكن أن يستمرّ الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المال وتنمية الاقتصاد أبعد من أسسه، فهو يُدخلنا في فقاعة للأصول المالية."

ما هي فقاعات الأصول؟

تحدث فقاعات الأصول عندما تتخطى أسعار الأصول ما تُبرّره الأسس التي تؤثر بالنمو والتدفق النقدي والربحيّة وغيرها.

وشهد القرن الـ17 في هولندا فقاعة جنون التوليب، حيث بدأ سعر بصيلات التوليب بالارتفاع فجأةً في 1634 ثمّ انهار بحدة في 1637.

وقد تحدث الفقاعات في جميع فئات الأصول كالعملات والسلع والعقارات.

وعندما يتخطى سعر السهم أو السوق ككلّ القيمة المبررة، تحدث فقاعات سوق الأسهم.

ونرى الفقاعات الائتمانية عند ارتفاع حجم الإقراض إلى مستوى غير مستدام.

ما هي مراحل الفقاعات؟

من المهمّ فهم كيفيّة تشكّل الفقاعات وتفجرها وتفاديها، إذ يتعرض معظم المشاركين في فقاعات الأصول إلى خسائر ماليّة.

وتمرّ الفقاعات بخمس مراحل من النشأة إلى الانهيار.

أول مرحلة هي الإحلال، عندما يتشكّل الوهم في ذهن أوائل المستثمرين.

وتأتي بعدها الطفرة، عندما يبدأ السعر بالارتفاع ويستقطب اهتمام مجموعة جديدة من المستثمرين. والمرحلة الثالثة البهجة، عندما يستمرّ السعر بالارتفاع فيُثبت صحّة قرار أوائل المستثمرين.

ومن ثم تأتي مرحلة تحقيق الربح عندما يقرر أوعظ المستثمرين البيع بسعر مناسب.

وفي النهاية يحدث الذعر عندما يتباطأ النمو مع إشباع الطلب.

ويؤدي حدث بسيط إلى تهاتف على البيع تتفجر نتيجته الفقاعة وتتبخر استثمارات المستثمرين.

كيف تحمي نفسك من فقاعات الأصول؟

كتبت مؤخراً شركة The Family Office، المتخصصة في مجال إدارة الثروات في منطقة الخليج، عن إخفاق Terra Luna، حيث احتشد مستثمرو التجزئة للاستثمار بأصول لم يفهموا طبيعتها طمعا بعوائد غير مستدامة وانهار كلّ شيء تحت وطأة توقعات خيالية.

وأكّدت الشركة على ضرورة التشكّك والحذر من أي عوائد استثمارية خيالية نسمع عنها من الأصدقاء أو الإنترنت، ودرس الأساسيّات لفهم مصادر المال والنمو والربح.

ويجب الاستثمار في محفظة مكونة من أصول متنوعة مدروسة النمو والعوائد على الدورات الاقتصادية.

وذكرت The Family Office أنها أطلقت في بداية 2022 منصة رقميّة لإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي تتيح الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.