قال وزير المالية التايلاندي أرخوم تيرمبيتا يابايسيت اليوم الاثنين إنه ليس قلقا كثيرا حيال ضعف قيمة البات، حيث يتابع البنك المركزي التايلاندي عن كثب أداء العملة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أرخوم قوله للصحفيين إنه "بشأن البات، قلت مرارا وتكرارا إن البنك المركزي التايلاندي يراقب العملة. كما يتابع تدفقات رأس المال. كما تراقب الوزارة وتتابع مع البنك المركزي".

وتراجع البات بنسبة وصلت إلى 9ر0% ليصل إلى 888ر37 بات للدولار اليوم الاثنين، في أدنى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر عام .2006

وتراجعت العملة خلال العام الحالي بحوالي 12%.