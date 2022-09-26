حافظت التونسية أنس جابر على مركزها الثاني بالتصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر، اليوم /الإثنين/، برصيد 5090 نقطة وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، وواصلت البولندية إيجا شفيونتيك صدارتها للتصنيف برصيد 10180 نقطة.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للتنس ومقره العاصمة البريطانية (لندن)، تراجعت الأستونية انيت كونتافيت مركزا واحدا؛ لتصبح الرابعة برصيد 3860 نقطة، وذلك بدلا من الأسبانية باولا بادوسا التي تقدمت للمركز الثالث برصيد 3934 نقطة، وحافظت الأمريكية جيسيكا بيجولا على مركزها الخامس برصيد 3501 نقطة تليها البيلاروسية إلينا سابالينكا التي تقدمت مركزا واحدا برصيد 3470 نقطة، وتراجعت اليونانية ماريا ساكاري مركزا واحدا لتصبح السابعة برصيد 3176 نقطة.

وحلت الأمريكية كوكو جواف في المركز الثامن برصيد 3047 نقطة تليها الرومانية سيمونا هاليب برصيد 3025 نقطة، وأخيرا الفرنسية كارولين جارسيا برصيد 2930 نقطة، فيما تراجعت المصرية ميار شريف مركزا واحدا؛ لتصبح في المركز 74 برصيد 790 نقطة.