جرى إغلاق الشواطئ في بلدة بليتينبيرج باي ، أحد أشهر المنتجعات الشاطئية في جنوب أفريقيا، وذلك بعد وقوع ثاني هجوم مميت لسمك قرش خلال ثلاثة شهور.

وكانت سيدة / 39 عاما/ من كيب تاون قد لقيت حتفها أمس الأحد في شاطئ سنترال بالبلدة عقب أن تعرضت لهجوم من سمكة قرش، وفقا لما قاله المعهد الوطني للانقاذ البحري في بيان مشترك مع بلدية بيتو.

وكان مواطن جنوب أفريقي قد لقى حتفه في 28 حزيران/يونيو الماضي بسبب هجوم مماثل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البلدية القول في بيان" في الوقت الحالي، يبدو أن هناك نشاطا أكبر لأسماك القرش حول شواطئنا".

وأضاف البيان" هذا أمر غير اعتيادي مقارنة بالأعوام السابقة".