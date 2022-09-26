قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العالم ككل تعرض لهزة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث خفضت كل توقعات النمو تقريبا لمجموعة العشرين العام المقبل، وتوقعت أيضا زيادات أخرى لأسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت المنظمة ومقرها باريس إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 2ر2% فقط في عام .2023 وخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول مجموعة العشرين، مع تمتع إندونيسيا بتوقعات أعلى بشكل معقول. كما يواجه الكثير من دول المجموعة تضخما أسرع بشكل ملحوظ.

وقالت المنظمة في توقعات مؤقتة إن "الاقتصاد العالمي تضرر.. العالم وأوروبا بوجه خاص، يتحمل تكلفة الحرب في أوكرانيا، والكثير من الاقتصادات يواجه شتاء صعبا".

وتقدم التوقعات لمحة سريعة للصدمة المتزامنة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الطاقة التالية عليه، والتي أدت إلى أزمة في تكلفة المعيشة واسعة النطاق.