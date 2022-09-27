الرياض - خالد المصيبيح



يختتم المنتخب السعودي اليوم المرحلة الثانية من استعداداته لنهائيات كأس العالم المقبلة بمواجهة المنتخب الأميركي في مقر معسكره الحالي في مدينة اليكانتي الإسبانية، وهو اللقاء الثاني له في معسكره بعد أن لعب الجمعة الماضي أمام منتخب الاكوادور وتعادلا سلبيا.



وعمد مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد الى تجربة عدد من العناصر التي تم ضمها لأول مرة، وسيحاول اليوم إشراك البقية التي لم تشارك في لقاء الإكوادور، خاصة انه سيغيب عنه اليوم لاعباه محمد العويس وياسر الشهراني إضافة الى المصاب سابقا سلمان الفرج.



ووفقا لآخر تصنيف في الاتحاد الدولي، يحتل المنتخب الأميركي المركز 14 بينما يأتي الأخضر في المركز 53.

وكان المنتخب السعودي قد واجه في المرحلة الأولى من إعداده منتخبي كولومبيا وفنزويلا وخسر اللقاءين بهدف، فيما سيلعب في المرحلة الثالثة التي ستكون في نوفمبر المقبل ستة لقاءات أمام منتخبات مختلفة يختتمها بالمواجهة الأقوى أمام منتخب كرواتيا يوم 18 نوفمبر قبل أن يبدأ أول لقاءاته في النهائيات أمام الأرجنتين يوم 22 منه ضمن المجموعة التي تضم أيضا المكسيك وپولندا.