٭ أكد مدرب منتخب الكويت، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» أن المجموعة الأولى صعبة للغاية وأن مواجهة المنتخب العماني في الافتتاح لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن استعدادات «الأزرق» للبطولة جيدة للغاية، حيث خاض 4 مباريات أمام أوزبكستان والمجر، ثم معسكر تدريبي في مدينة ملقا الإسبانية.



٭ قال مدرب المنتخب العماني يونس الفهدي إن فريقه يتكون من عناصر شابة وإنه جاء إلى الكويت للتأهل إلى الأدوار النهائية، مشيدا بمستوى «الأزرق» وأنه من أفضل المنتخبات في آسيا.



٭ شدد مدرب منتخب تايلند، الإسباني كارلوس سيزار، على أن التركيز في الوقت الحالي يقتصر فقط على مواجهة المنتخب العراقي في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وليس التأهل إلى الدور الثاني أو الفوز باللقب.



٭ أكد مدرب منتخب العراق، الإيراني محمد ناظم الشريعة، أن المجموعة الأولى هي الأقوى في البطولة والتي يمكن وصفها بمجموعة الموت، خاصة أن المباراة الافتتاحية ستكون مع منتخب تايلند الذي يعد من أقوى منتخبات القارة.



٭ قال مدرب منتخب أوزبكستان باهودير أحمدوف إن البطولة تضم أفضل 16 منتخبا بالقارة، لذلك فكل المباريات صعبة ولا يوجد منتخب سهل، مضيفا: «هدفنا الفوز في كل لقاء».



٭ ذكر مدرب البحرين، البرازيلي مارسيلينو، أن تفكير الفريق ينصب حاليا على المواجهة الافتتاحية أمام طاجيكستان، وقال: «لا شك أن كل المباريات قوية، هدفنا الفوز في المباراة الأولى».



٭ أكد مدرب طاجيكستان بايراف وحيدوف أن الهدف الذي يرصده هو التأهل إلى الدور المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من خلال الفوز في المباريات وأهمها المواجهة الأولى أمام البحرين.