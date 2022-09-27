القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، وعلى ملعب ستاد الاسكندرية، يخوض منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تجربته الثانية، أمام منتخب ليبيريا، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.



وقد حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على النيجر بثلاثية دون رد في التجربة الأولى مساء الجمعة الماضي، وسجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح «هدفين» ومصطفى محمد.



ومن المتوقع أن يدفع فيتوريا ببعض اللاعبين الذين لم يلعبوا مباراة النيجر، وفي مقدمتهم الحارس أحمد الشناوي حارس بيراميدز.



وفي تصريحات تلفزيونية، أكد فيتوريا أن هناك تأكيدات على ودية منتخب مصر مع بلجيكا في نوفمبر المقبل، والتي ستكون تجربة مختلفة وجديرة بالاهتمام.



من جانب اخر، عبر فريق الزمالك بسهولة وبنفس نتيجة مباراة الذهاب فريق إيليكت سبورت بطل تشاد، في لقاء الإياب للدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل هدفي الزمالك لاعبي المنتخب أحمد سيد (زيزو) من ضربة جزاء، ومحمود حمدي (الونش) في الدقيقتين 71 و79، وتأهل الزمالك إلى دور الـ32 بدوري الأبطال، ليضرب موعدا مع فلامبو بطل بوروندي.



وفي اطار البطولة نفسها، حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، يوم 6 أكتوبر المقبل موعدا للسفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل.