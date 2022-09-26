موسكو ـ وكالات: منح الرئيس ڤلاديمير بوتين الجنسية الروسية لإدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، والذي عمل سابقا كمتعاقد مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.



وجاء في مرسوم رئاسي أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو 1983 مدرج على قائمة مواطنين روس جدد، جاء ذلك في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وكان سنودن قد سرب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصا عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.



وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس.