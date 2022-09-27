خضراوات يمكن أن تساعد بعلاج أعراض التهاب المفاصل



يمكن أن تساعد بعض الخضراوات الخضراء التي لا تحظى بشعبية على علاج أعراض التهاب المفاصل - بما في ذلك تلف الغضاريف. ووفقا لمؤسسة التهاب المفاصل البريطانية، فإن تناول كرنب بروكسل يمكن أن يكون مفيدا لمرضى التهاب المفاصل.

وهذا لأنه مليء بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى مركب يسمى السلفورافان، وكلاهما مضاد للالتهابات.



وتشرح المنظمة: «الخضراوات غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تحمي من تلف الخلايا وتقلل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك المفاصل.

وينتج عن إنتاج الطاقة وعمليات التمثيل الغذائي الأخرى في الجسم منتجات ثانوية ضارة تسمى الجذور الحرة التي لا تلحق الضرر بالخلايا فحسب، بل إنها مرتبطة أيضا بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والالتهابات.

والخضراوات الورقية الخضراء مثل البروكلي والسبانخ وبراعم بروكسل واللفت مليئة بمضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A وC وK التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة. وهذه الأطعمة غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على العظام».



ويضيف: «البروكلي والخضراوات الصليبية الأخرى (كرنب بروكسل والملفوف والملفوف الصيني والقرنبيط) تقدم فائدة أخرى، مركبا طبيعيا يسمى سلفورافان. وهناك بعض الأدلة على أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات الصليبية يمكن أن تمنع التهاب المفاصل الروماتويدي في المقام الأول».



المصدر: «إكسبريس»