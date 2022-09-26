مجلس التأديب مازال مستمراً في أعماله ولم يصدر قراره

المؤسسة حريصة كل الحرص على حماية المال العام ولا تدخر جهداً في سبيل ذلك





ردا على ما أثير مؤخرا بشأن أعمال لجان المؤسسة تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا صحة لتدخل الوزير بأعمال أي لجان تحقيق بالمؤسسة، وكل ما تم هو إحالة شكوى مقدمة للوزير من أحد الموظفين السابقين بالمؤسسة بشأن طلب إنهاء خدمته، واتضح من بحثها أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بالإحالة إلى مجلس التأديب، ولم يطلب الوزير إيقاف تلك الإجراءات أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.



علما أن هذه الإجراءات والتحقيق الذي أجري على أساسها لم ينته إلى وجود مخالفات مالية، ولم يتم بسببها إيقاف أو إقالة لأي من المشاركين فيها، وأن مجلس التأديب مازال مستمرا في أعماله ولم يصدر قراره.



وتشير المؤسسة إلى أن الإجراءات المتخذة بشأن إيقاف رئيس لجنة التحقيق قد تم للمصلحة العامة بصفته نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية (وليس بالصفة المذكورة) بموجب قرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رقم 55 لسنة 2022 بناء على توصية من لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 في ضوء ما قدم من أوراق ومستندات في شأنها.



وبالنسبة لإنهاء عقد عضو مجلس التأديب بصفتها «رئيس قطاع الموارد البشرية»، فإن الإنهاء تم على أساس صفتها الأخيرة بعد ورود العديد من الشكاوى من موظفي المؤسسة تتعلق بسوء الإدارة والتعسف باستخدام السلطة، ولا علاقة لإجراءات الوقف والإنهاء بلجنة التحقيق المشار إليها.



وتهيب المؤسسة بضرورة تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بأموال المؤسسة وزعزعة الثقة بحرمتها باعتبارها من الأموال العامة التي يجب على الكافة حمايتها والذود عنها، وإبلاغ النيابة عن أي اعتداء عليها، وإلا اعتبر من يعلم عنها دون أن يبادر بإجراءات حمايتها مرتكبا للفعل المجرم بالمادة 18 من قانون حماية المال العام.



والمؤسسة حريصة كل الحرص على حماية المال العام، ولا تدخر جهدا في اتخاذ أي إجراء في حال ثبوت الاعتداء عليه وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.