أعده للنشر: بدر السهيل



أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د. عبدالرحمن الجيران أنه يترشح مستقلا ليمثل كافة مناطق الكويت، مؤكدا أن التجربة الديموقراطية الكويتية ثرية وراسخة ومحط أنظار العالم العرب والإسلامي كله.



وقال في لقاء صحافي«إن في مجلس 2013 تم تنفيذ 85% من برنامجي الانتخابي وذلك حسب دراسة قمت بها ومجموعة من المختصين، وجمعت مجموعة من القواعد الدستورية والشرعية التي يجب مراعاتها قبل تشريع أي قانون، وترشحت الآن مستقلا وأعلنت أني أمثل الجميع وشعاري الرئيسي أني مع كل صاحب حق في الدائرة الثانية وغيرها انا أساعد الجميع بلا أي تفرقة».



ما دوافعك للترشح لانتخابات هذه المرة؟



٭ الكويت سمعتها جيدة على مستوى العالم العربي والإسلامي وتجربتها الديموقراطية النيابية راسخة وثرية، ومحط أنظار العالم الإسلامي كله، ومن هذا الباب أستعرض 3 تجارب كويتية ناجحة أرى لأهمية الاستدلال بها لكي نستطيع الإنجاز وكلها حققت النجاح، التجربة الأولى تجربة العم الأخ جاسم العون، فهو أوكلت له مهمة تجهيز الأراضي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية وفي وقت قياسي أنجز 800 قسيمة وسلمها لأصحابها بالبنى التحتية، وهذا يدل على أن المشكلة الإسكانية سهلة ولكن تحتاج عملا إجرائيا توحيد الجهة المنفذة وهي تجربة ناجحة.



لدينا تجارب ثرية في الكويت من الممكن أن نسير على هدي منها، وهناك كتب من المجلس من الممكن أن نسترشد منها وكلها محل إشادة وتقدير.



ما تقييمك لأدائك خلال عضويتك؟



٭ أنجزت وعملت دراسة في برنامجي الانتخابي المعلن 2012، وأجريت دراسة وتم تنفيذ 85% من برنامجي الانتخابي حسب دراسة قمت بها مع مجموعة من المختصين والمجلس القادم إن أراد الله لي النجاح هو استكمال لبرنامجي الانتخابي.



ما رأيك في مصطلح نائب حكومي؟ هل يزعج؟



٭ لا أبدا، لكن السياق هو الذي يحدد، ولله الحمد، قناة المجلس في 2013، أجرت دراسة استقصائية عام 2013 وأول ثلاثة نواب حصلوا على المركز الأول من حيث الأداء رياض العدساني وراكان النصف وعبدالرحمن الجيران وهذا بالأرقام والإحصائيات.



على أي أساس تم تقييمك يا دكتور؟



٭ كنت عضوا في اللجنة التشريعية والقانونية وأول دراسة أجريتها جمعت مجموعة من القواعد الدستورية والشرعية التي يجب مراعاتها قبل تشريع أي قانون، وهي دراسة أثنى عليها الدكتور عبد الفتاح حسن، وهذا أول بحث قدمته في اللجنة، وكنت ضمن لجنة حقوق الإنسان وزرنا السجن المركزي، وأشيد بجهود وزارة الداخلية في موضوع الرعاية اللاحقة ومن لا يعمل وفرنا له عمل خلال عضويتي في المجلس ومن لم يتزوج زوجناه، ومن لم يملك بيتا وفرنا له بيتا.



هذه الإنجازات جميلة لكن ليست شعبوية.. أين الإسكان والتعليم والاستجوابات ومواقفك منها وخاصة التي لا تؤيدها فكل ذلك يحتاج توضيحا؟



٭ أغلب الاستجوابات التي قدمت خلال عضويتي ليست موضوعية وغير مستحقة ولم يكن بها تدرج، وهي حسابات خارجية تنعكس على داخل المجلس، وحضرت أطول استجواب في تاريخ الكويت كلها المقدم من الأخت صفاء الهاشم، وجلسنا يومين على لا شيء، وأنا لم أقرر موقفي من استجواب إلا بعد الاطلاع على المحاور والرد وعن قناعة وعندما أقول لا تكون هي لا، وكفانا استجوابات وضياع وقت المجلس والحكومة.



كونك ممثلا للتجمع السلفي في المجلسين.. فهل آلية اتخاذ موقفك شخصية أم تنسيق مع تيارك؟



٭ نعم، كان هناك تنسيق وكان في ذاك الوقت النائب والوزير الأسبق د. علي العمير كنا نتشاور، ونتفق، وفي حال الاختلاف إذا لم يكن هناك حرج للتجمع فأذهب إلى قناعتي، هذا كان التنسيق.



تقول (كنت ممثلا) هل الوضع طيب؟ والآن أنت مستقل؟



٭ انا الآن مستقل وأعلنت أني أمثل الجميع، وعندما نزلت شعاري الرئيسي أني مع كل صاحب حق، في الدائرة الثانية أو غير الدائرة الثانية، يأتي إلي صاحب الحق وأنا أساعد الجميع بلا أي تفرقة.





السيرة الذاتية



عبدالرحمن الجيران



سياسي كويتي



حاصل على دكتوراه في العقيدة والدعوة



وماجستير في الثقافة الإسلامية



حاصل على الدكتوراه من جامعة جلاكسو باللغة الإنجليزية عن «المسلمين بين الواقع والطموح»



يعمل في إدارة المناهج في وزارة التربية



عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية



عضو منتدب للتدريس في جامعة الكويت



حصل على عضوية مجلس الأمة في ديسمبر 2012



حصل على عضوية مجلس الأمة عام 2013